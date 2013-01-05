Специалист по wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок325 просмотров

Нужен человек на удаленку, на постоянное сотрудничество.

- Верстка из psd – в шаблон wordpress

- Верстка из html в шаблон wordpress

В идеале, чтобы на выходе получалось готовое для установки на сервер решение, согласно ТЗ.

Все подробности по ICQ#: 1889392

HTMLWordPress
12 лет назад
teranist
Тарас 
43 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров