Требуется взять дизайн на сайте gro-u-pon.ru (дефисы убрать) и натянуть на простой сайт на Drupal 7. Нужны страницы: http://gro-u-pon.ru, http://gro-u-pon.ru/moscow/gemuevmsk, http://gro-u-pon.ru/info/how-it-works, http://gro-u-pon.ru/info/contacts, ...
Специалист по wordpress
Нужен человек на удаленку, на постоянное сотрудничество.
- Верстка из psd – в шаблон wordpress
- Верстка из html в шаблон wordpress
В идеале, чтобы на выходе получалось готовое для установки на сервер решение, согласно ТЗ.
Все подробности по ICQ#: 1889392
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $780
Нужен сайт турагентства. Дизайн либо делаю я, либо Вы, как договоримся. Укажите CMS. Предпочтительно, видимо, Drupal. Бюджет вместе с дизайном - около 30 тыс. руб. Но нужно показать ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Нужна доработка для магазина на движке Webasyst. Горизонтальное меню с главными категориями (разделами сайта) и подкатегориями 1-го уровня. И ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, требуется доработать каталог на битрикс. ТЗ прилагается. Сразу пишите сроки и цену. Спасибо откликнувшимся.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать web-каталог запчастей компании-производителя. Задачи: I. Необходимо несколько страниц фронтэнда: - стартовая с формой простого поиска, - расширенный поиск по критериям, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Необходима разработка сайта под ключ. 5 страниц. Есть файлы в PSD. Нужно программирование и установка на движок (вся оплата только по факту работ). Бюджет 500 евро.Веб-программирование14 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется человек который сможет написать хороший код и создать класс по авторизации и ролям. Так же нужны знания по AJAX и создании ЧПУ Фреймворки не предлагать.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется PHP-программист (не студия и не агентство) для разработки стоматологического портала (аналоги – 32top.ru, startsmile.ru), на основе подробного ТЗ и прототипов BackEnd и FrontEnd. Технические требования: - PHP ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
В нашу команду требуется второй программист на удаленную работу. Навыки: Отличное знание PHP, MYSQL, JS, AJAX, HTML, верстка должна быть на уровне. Знание бесплатных движков типа Joomla, MODx, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт на Joomla 1.5, нужно в том же виде перенести его на платформу Битрикс. Ссылку на сайт напишу в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад