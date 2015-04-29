Разработка стоматологического портала

Требуется PHP-программист (не студия и не агентство) для разработки стоматологического портала (аналоги – 32top.ru, startsmile.ru), на основе подробного ТЗ и прототипов BackEnd и FrontEnd.

Технические требования:

- PHP 5;

- MySQL 5;

- PHP-фреймворк (Zend или Yii);

- концепция MVC;

- JQuery.

Основные функции портала:

- каталог клиник и врачей с возможностью поиска по ряду параметров;

- отзывы о клиниках и врачах, система рейтинга;

- раздел «Статьи» с системой учета внутренней перелинковки;

- визуальный редактор (предпочтительно TinyMCE) с удобной вставкой ссылкок на внутренние материалы;

- раздел «Вопрос-ответ» (консультация стоматолога);

- раздел с акциями и спецпредложениями клиник;

- раздел с описаниями услуг клиник;

- система управления рекламой с учетом статистики показов и кликов;

- модуль опроса;

Требования к исполнителю:

1. опыт разработки движка портала «с нуля» на базе фреймворков. Готовность показать примеры;

2. PHP: опыт разработки на базе фреймворков (Yii или Zend), понимание и работа по концепции MVC, аккуратный и документированный код;

3. MySQL: опыт проектирования баз данных, понимание принципов оптимизация запросов, работа с ключами и индексами;

4. JavaScript, AJAX, знание популярных JS-фреймворков (JQuery);

5. HTML, CSS, навыки верстки на высоком уровне;

6. долгосрочное сотрудничество.