В нашу команду требуется второй программист на удаленную работу. Навыки: Отличное знание PHP, MYSQL, JS, AJAX, HTML, верстка должна быть на уровне. Знание бесплатных движков типа Joomla, MODx, ...
Разработка стоматологического портала
Требуется PHP-программист (не студия и не агентство) для разработки стоматологического портала (аналоги – 32top.ru, startsmile.ru), на основе подробного ТЗ и прототипов BackEnd и FrontEnd.
Технические требования:
- PHP 5;
- MySQL 5;
- PHP-фреймворк (Zend или Yii);
- концепция MVC;
- JQuery.
Основные функции портала:
- каталог клиник и врачей с возможностью поиска по ряду параметров;
- отзывы о клиниках и врачах, система рейтинга;
- раздел «Статьи» с системой учета внутренней перелинковки;
- визуальный редактор (предпочтительно TinyMCE) с удобной вставкой ссылкок на внутренние материалы;
- раздел «Вопрос-ответ» (консультация стоматолога);
- раздел с акциями и спецпредложениями клиник;
- раздел с описаниями услуг клиник;
- система управления рекламой с учетом статистики показов и кликов;
- модуль опроса;
Требования к исполнителю:
1. опыт разработки движка портала «с нуля» на базе фреймворков. Готовность показать примеры;
2. PHP: опыт разработки на базе фреймворков (Yii или Zend), понимание и работа по концепции MVC, аккуратный и документированный код;
3. MySQL: опыт проектирования баз данных, понимание принципов оптимизация запросов, работа с ключами и индексами;
4. JavaScript, AJAX, знание популярных JS-фреймворков (JQuery);
5. HTML, CSS, навыки верстки на высоком уровне;
6. долгосрочное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
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