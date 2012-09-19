Ищем опытного, грамотного и самое главное ответственного Битрикс-разработчика для попроектного сотрудничества в области создания корпоративных порталов и Интернет магазинов "с нуля", а также - доработки существующих сайтов. Присылайте примеры Ваших ...
Сделать копию сайта сменив стили — Zend framework
Есть сайт http://nordstrom.ideasfirst.info/ нужно сделать его копию, изменив главную картинку и стили, к проекту прикрепил макеты. По сути перетянуть "кожу"
Бюджет до $50.
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