Сделать копию сайта сменив стили — Zend framework

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок132 просмотра

Есть сайт http://nordstrom.ideasfirst.info/ нужно сделать его копию, изменив главную картинку и стили, к проекту прикрепил макеты. По сути перетянуть "кожу"

Бюджет до $50.

13 лет назад
fotofeel
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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