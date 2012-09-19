Небольшие доработки сайта.

При попытке отправить заявку выдается ошибка.

Сайт: http://www.315000.mainframe.ru/

Вот само задание от нашего заказчика.

1. Когда приходит письмо-заявка с сайта, нет никакой пометки на какой

вид услуг эта заявка. Если один клиент пишет несколько заявок они все

в одну "цепочку" идут ... а у нас за каждый вид услуг свои

ответственные люди. Надо как-то решить этот вопрос.

2. После отправки заявки, фраза "Заявка отправлена успешно" -

центрировать по розовому блоку.

3. Заявка на банкет - нет выборки зала (рис. 2)

4. Заявка на доп. услуги - все квадратики для галочек уехали вниз (рис. 3)

5. Окошко "Какие ещё пожелания" - сделать больше

6. Окошки "Имя", "Телефон" и "E-mail" - растянуть не много

7. Не работают "Отзывы и предложения" (рис. 1)

8. Само меню прижалось к левому краю - центрировать.

9. Поля выровнять на всех страницах.

10. Увеличить расстояние между пунктами подменю.

11. Не смогла разобраться с zoom'ом на карте. Или выбрать другой или с

этим как-то разобраться. Поставить его на карту проезда. И там ещё

косячок... (рис. 4)

12. Центральные банеры не кликабельны, а мы же решили их пусть под

рекламные акции. Мы троём это обсуждали, когда я приезжала к вам в

офис.

Работал программист, нужно проверить, что было им сделано.

Сделал пункты 5, 6, 8, 10. 4-й пункт у меня отображается нормально

(проверял на 3-х браузерах).

Остальные пункты пока не сделал. Завтра буду интересоваться, может,

мои коллеги в колледже (я преподаватель) встречались с такими

проблемами. Но, мне кажется, вряд ли.

Если смогу (если коллеги помогут), то завтра сделаю остальные пункты.

Но это вряд ли. (((

Извините, что подвел вас. Я думаю, в дальнейшем мы с вами работать не будем.

Еще раз извините.

Оплаты (даже, если все сделаю) не надо.