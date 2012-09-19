Основное требование ответственность и желание работать! Для работы понадобятся знания php, Kohana Framework и желательно ExtJs. Удаленная работа, гибкий график, оплата как почасовая ...
Небольшие доработки сайта.
При попытке отправить заявку выдается ошибка.
Сайт: http://www.315000.mainframe.ru/
Вот само задание от нашего заказчика.
1. Когда приходит письмо-заявка с сайта, нет никакой пометки на какой
вид услуг эта заявка. Если один клиент пишет несколько заявок они все
в одну "цепочку" идут ... а у нас за каждый вид услуг свои
ответственные люди. Надо как-то решить этот вопрос.
2. После отправки заявки, фраза "Заявка отправлена успешно" -
центрировать по розовому блоку.
3. Заявка на банкет - нет выборки зала (рис. 2)
4. Заявка на доп. услуги - все квадратики для галочек уехали вниз (рис. 3)
5. Окошко "Какие ещё пожелания" - сделать больше
6. Окошки "Имя", "Телефон" и "E-mail" - растянуть не много
7. Не работают "Отзывы и предложения" (рис. 1)
8. Само меню прижалось к левому краю - центрировать.
9. Поля выровнять на всех страницах.
10. Увеличить расстояние между пунктами подменю.
11. Не смогла разобраться с zoom'ом на карте. Или выбрать другой или с
этим как-то разобраться. Поставить его на карту проезда. И там ещё
косячок... (рис. 4)
12. Центральные банеры не кликабельны, а мы же решили их пусть под
рекламные акции. Мы троём это обсуждали, когда я приезжала к вам в
офис.
Работал программист, нужно проверить, что было им сделано.
Сделал пункты 5, 6, 8, 10. 4-й пункт у меня отображается нормально
(проверял на 3-х браузерах).
Остальные пункты пока не сделал. Завтра буду интересоваться, может,
мои коллеги в колледже (я преподаватель) встречались с такими
проблемами. Но, мне кажется, вряд ли.
Если смогу (если коллеги помогут), то завтра сделаю остальные пункты.
Но это вряд ли. (((
Извините, что подвел вас. Я думаю, в дальнейшем мы с вами работать не будем.
Еще раз извините.
Оплаты (даже, если все сделаю) не надо.
Заявки фрилансеров
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