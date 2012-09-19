Сделать "звёзды" в поисковой выдаче сайта

Пример здесь:

http://com-seo.ru/raskrutka/snippet-google-image-kartinka-gugla.jpg

Необходимо чтобы в результате выдачи все страницы моего сайта выводились со звёздами рейтинга с целью приведения большего количества посетителей. Насколько знаю это называется Микроформаты. Сделать это необходимо для поисковой системы google.

Адрес моего сайта 4club.com.ua

Может кто-то предложит другие интересные способы реализации и покажет пример, буду только за!

Пишите сюда ваши предложения по срокам и цене.