Верстка + адаптация шаблона под Insales + доработ.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка116 просмотров

1. Требуется создать шаблон для Insales на основе готового макета (PSD) и HTML верстки данного макета.

а. Интересует стоимость и сроки выполнения.

б.Отдельно интересует внесение нескольких изменений в шаблон (изменение местоположения баннера, добавление Ajax корзины и плавающего меню как на текущем сайте ( www.petxp.ru – собственно данный макет, но другая cms)

2. Создание Ajax+Jquery фильтра для главной страницы

а. Размещение на главной и сквозных страницах (С запоминанием выбора)

б. Фильтр состоит из двух частей

в. Часть один – значение "параметра" товара (всего два варианта) – Чекбокс + логотип

г. Часть два – По сути структура меню каталога магазина (3и уровня) с последовательным выбором. Данные по возможности берутся из системы. Если не возможно то из текстового файла

д. Кнопка "посмотреть" – Показывает результат по данным значениям

По пункту 2 интересует также стоимость и сроки, но отдельно от пункта 1

AJAXHTMLjQuery
13 лет назад
system-error
Григорий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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