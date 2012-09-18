Доработать скрипт емейл

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки129 просмотров

Сейчас скрипт может рассылать письма только с открытым браузером. Надо сделать так чтобы мог рассылать письма с закрытым браузером.

Бюджет 10$

13 лет назад
vista7777
Вилли 
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров