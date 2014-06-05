Поставить HTML-сайт на Joomla

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки142 просмотра

Доброго.

Требуется сайт http://www.novosell.net/ перевести на жумла, сайт простой.

ЧПУ и т.п. соответственно.

HTMLJoomla
13 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад