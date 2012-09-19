Необходимо создать форму обратной связи на WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок194 просмотра

Необходимо создать форму бронирования на сайте(wordpress) подобную этой - http://www.chayka.nnov.ru/bron/

стоимость 300-500 руб.

WordPress
13 лет назад
dmitrixxx
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня
Качественно и быстро выполненная работа. Адекватен и приятен в общении. Были учтены все пожелания, несмотря на то, что в процессе возникали некоторые сложности. Результатом очень доволен. Всем советую. Спасибо Сергей.
Отличный заказчик! Оплата своевременная, в общении приятен. Промограл я отзыв, поэтому ответный так поздно. Надеюсь ещё поработаем!

Заявки фрилансеров

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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