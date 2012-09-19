Добрый день. Нужно прикрутить доску объявлений для сайта http://www.renessans-club.com/poisk-partnera-dlya-balnyh-tantsev Так которая есть не совсем удобная... дорабатывать ее очень геморно, как мне кажется. Категории и настройки должны быть такими же.. Нужно: ...
Необходимо создать форму обратной связи на WP
Необходимо создать форму бронирования на сайте(wordpress) подобную этой - http://www.chayka.nnov.ru/bron/
стоимость 300-500 руб.
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