Горизонтальный слайдер для WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок291 просмотр

Необходимо реализовать горизонтальный слайдер, который должен выглядеть как в приложенном к проекту скриншоте и функционировать как на данном сайте - premierpack.com.

Слайдер нужно сделать с помощью этого плагина:

http://wordpress.org/extend/plugins/anythingslider-for-wordpress/

Т.е. на выходе нужно будет предоставить такие настройки и такой модифицированный CSS, который и даст требуемый вид и функциональность.

Условия:

*тему, в которой нужно обеспечить функционирование плагина, будет предоставлена исполнителю (это child theme для темы Canvas - http://demo.woothemes.com/canvas/ )

*сделать нужно как можно быстрее

CSSWordPress
13 лет назад
Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Александр сработал четко и быстро, однозначно рекомендую его как специалиста и исполнителя. Спасибо!
Отличный заказчик. Сначала четко поставил задачу, а после сдачи работы моментально оплатил, заплатив больше заявленной мной суммы. Приятно было поработать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

htmlmaster
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать удобную доску объявлений

    $120

    Добрый день. Нужно прикрутить доску объявлений для сайта http://www.renessans-club.com/poisk-partnera-dlya-balnyh-tantsev Так которая есть не совсем удобная... дорабатывать ее очень геморно, как мне кажется. Категории и настройки должны быть такими же.. Нужно: ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вывести сопутствующий товар

    Нужно реализовать возможность выбора сопутствующего товара. Товаров в магазине будет немного, поэтому в админке при редактировании товара сделать выпадающий список со всеми товарами из базы с возможностью множественного выбора. Сопутствующий товар ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль VQmod проверки линков для OpenCart 1.5.4.1

    $50

    В базу данных хранятся прямые линки на товары от поставщиков. Надо сделать модуль, который раз в день проверял бы эти линки и их содержание (цена, наличие в продаже). Основная валюта лит, а у поставщиков могут ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Эффекты JS + CSS + HTML5.

    $500

    Эффекты JS + CSS + HTML5. Сайт простой по структуре, однако требует усердия в части эффектов. Кросс-браузерная реализация (все браузеры, IE&gt;=7) Присылайте ссылки только на ваши ...

    CSSHTMLJavaScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки на Битрикс

    Нужно доработать сайт http://www.bersano.ru на битриксе. Требуется сделать: - наладить интеграцию смарт риэлт, т. е. выводы всех слайдеров, смарт объектов на главную страницу и т.д. (программа скачивается из админки), - создать соответствующие разделы, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прикрутить пару функций на сайт под wordpress

    Необходимо срочно прикрутить recaptcha на сайте под wordpress в форму регистрации пользователей плагина Profile Builder и сделать следующую функцию в плагине Forms Manager: необходимо, чтобы при загрузке пользователем файла этому файлу присваивался ID и ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реализовать онлайн конструктор изображений

    $500

    Функционал конструктора небольшой, ограничен задачами проекта, напоминает что-то похожее на конструктор маек. ВОЗМОЖНОСТИ: 1. Выбор формы и текстуры подложки фона (выбор из существующих + загрузка ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад