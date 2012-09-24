Горизонтальный слайдер для WordPress

Необходимо реализовать горизонтальный слайдер, который должен выглядеть как в приложенном к проекту скриншоте и функционировать как на данном сайте - premierpack.com.

Слайдер нужно сделать с помощью этого плагина:

http://wordpress.org/extend/plugins/anythingslider-for-wordpress/

Т.е. на выходе нужно будет предоставить такие настройки и такой модифицированный CSS, который и даст требуемый вид и функциональность.

Условия:

*тему, в которой нужно обеспечить функционирование плагина, будет предоставлена исполнителю (это child theme для темы Canvas - http://demo.woothemes.com/canvas/ )

*сделать нужно как можно быстрее