Доработка скрипта PHP+MySQL+Java.

Есть скрипт голосования (5 звезд) PHP+MySQL+Java. Скрипты очень маленькие.

Надо доработать.

Что надо исправить:

- В Firefox звезды при onmouseout не перерисовываются

- В Opera и IE перерисовка звезд сильно заметна: мерцает. Как для пустого рейтинга, так и нет.

... вообще весь механизм перерисовок реализован неудачный.

- Сейчас рейтинги строятся по запросу сервера из Java скрипта. При построении страницы из PHP имеются все данные чтобы построить первоначальный рейтинг без запросов сервера. Нужна PHP функция первоначального построения рейтингов (соответственно нужны изменения механизма в Java).

Если будут предложения дополнительных доработок - приветствуется, предлагайте.

В архиве:

Все скрипты и тестовый дамп MySQL базы для работы.