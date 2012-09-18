Доработка скрипта PHP+MySQL+Java.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки121 просмотр

Есть скрипт голосования (5 звезд) PHP+MySQL+Java. Скрипты очень маленькие.

Надо доработать.

Что надо исправить:

- В Firefox звезды при onmouseout не перерисовываются

- В Opera и IE перерисовка звезд сильно заметна: мерцает. Как для пустого рейтинга, так и нет.

... вообще весь механизм перерисовок реализован неудачный.

- Сейчас рейтинги строятся по запросу сервера из Java скрипта. При построении страницы из PHP имеются все данные чтобы построить первоначальный рейтинг без запросов сервера. Нужна PHP функция первоначального построения рейтингов (соответственно нужны изменения механизма в Java).

Если будут предложения дополнительных доработок - приветствуется, предлагайте.

В архиве:

Все скрипты и тестовый дамп MySQL базы для работы.

JavaMySQLPHP
13 лет назад
Petrovich_74
Сергей 
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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