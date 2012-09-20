Эффекты JS + CSS + HTML5. Сайт простой по структуре, однако требует усердия в части эффектов. Кросс-браузерная реализация (все браузеры, IE>=7) Присылайте ссылки только на ваши ...
Создать выпадающее окно на jQuery
Добрый день фрилансеры!
Нужно create-combo-box-jquery все необходимые файлы есть, нужно только подключить и оформить с помощью css под сайт.
Бюджет 5$.
Срок 1-3 часа.
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