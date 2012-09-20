Создать выпадающее окно на jQuery

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка173 просмотра

Добрый день фрилансеры!

Нужно create-combo-box-jquery все необходимые файлы есть, нужно только подключить и оформить с помощью css под сайт.

Бюджет 5$.

Срок 1-3 часа.

CSSjQuery
13 лет назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Acreator
Антон 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Антон все сделал отлично! Понял меня с полуслова, сделал все быстро и без лишних вопросов.
Отличный заказчик!) Было приятно работать, оплата моментальная) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Acreator
Антон 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад