Требуется разработка портала по недвижимости . Ищу команду разработчиков которые смогут реализовать проект в заданный срок и по реальной цене. Подробности при переписке.
Разработка модуля опроса для Joomla 1.7
Добрый день. Необходимо срочно разработать модуль соцопроса для Joomla 1.7. Срок 1-2 суток. В аттаче приблизительный дизайн страницы модуля. Он будет переделан для интеграции модуля в материал без переопределения стилей или доработки существующего шаблона сайта. Работа модуля такова:
Администратор создает вопрос и дает варианты ответов на него (вариантов ответов до 5-ти). Как видим в аттаче, может и не быть вариантов ответов на вопросы.
К каждому ответу пользователи могут оставлять комментарии. Комментарии без регистрации. Поля: Имя, Сообщение, Капча ( например, сумма цифр) и кнопка добавить. Так же в аттаче показан процесс ответа на вопросы. На первые 6-ть вопросов пользователь уже ответил. Как только он выбрал ответ, сразу показывается статистика ответов на вопрос и подсвечивается выбранный ответ.
Администратор сайта в панели видит статистику ответов.
В самом низу показана реальная статистика людей, которые ответили хотя бы на один вопрос.
Выбранный исполнитель
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