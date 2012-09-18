Поправить флеш-заставку на сайте.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки132 просмотра

Всем привет.

требуется поправить флеш заставку на сайте.

Добавить анимированных голубей на город.

Оплата яндекс деньгами по факту.

13 лет назад
websson
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

magicSite
Алиса 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Все отлично. рекомендую. все грамотно и в срок
Приятное сотрудничество, все четко и современно

Заявки фрилансеров

magicSite
Алиса 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад