Эквайринг для Shop-Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо подключить эквайринг к WebAsyst Shop-Script на базе модулей оплаты. Возможность отложенной оплаты.

Инструкция по подключению во вложении.

Webasyst
13 лет назад
sergey-v
Сергей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров