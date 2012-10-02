Требуется разработать панель азминистратора

Виталий делал для меня проект "разработка панели администратора для сайта" Сделал все раньше заявленного срока. Написанно все на высоком уровне, видно, что работает давно в данной сфере. По завершению проекта сделал подробнейший мануал по изпользованию и оказал поддержку по запуску проекта. Очень понравилось с ним работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!