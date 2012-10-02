Требуется разработать панель азминистратора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки176 просмотров

тз в файле

Интересует

-цена

-срок

13 лет назад
bakalavr-org
Дмитрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

var_bin
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
7 дней
Виталий делал для меня проект "разработка панели администратора для сайта" Сделал все раньше заявленного срока. Написанно все на высоком уровне, видно, что работает давно в данной сфере. По завершению проекта сделал подробнейший мануал по изпользованию и оказал поддержку по запуску проекта. Очень понравилось с ним работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

var_bin
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад