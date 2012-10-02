Здравствуйте. Нужно поправить работу javascript в IE8, проблемы скорее всего с событием .click Скрипты элементарные, просто нет времени искать решение, т.к. горят сроки. Цена ваша, оплата Яндекс деньгами после проверки на работоспособность. Нужен ...
Требуется разработать панель азминистратора
тз в файле
Интересует
-цена
-срок
Выбранный исполнитель
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