Создание флеш-каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок128 просмотров

Необходимо создать каталог. "Дерево" каталога есть, фирменные цвета, шрифты есть. Просто чтобы это "дерево" каталога воплотить в жизнь, т.е. чтобы открывался на компьютере!

Ребята, помогите! Сроки горят!!!

Подробности могу объяснить по телефону, скайпу.

13 лет назад
globalgroup
Майя 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров