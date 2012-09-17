Сайт на шаблоне. Русифицировать + посадить на хост

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Закрыт4 заявки128 просмотров

http://www.templatemonster.com/ru/oscommerce-templates-type/35794.html посадить шаблон на хост, русифицировать, сделать возможность оплаты через сайт.

HTML
13 лет назад
OLa2120
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров