Необходимо разработать Веб-приложение, выполняющее функцию заполнения анкет банков. Для чего нужно. 1. Сокращение времени, затрачиваемого сотрудником на заполнение анкеты. 2. Избавление от этапа ручной проверки правильности заполнения анкеты. 3. ...
Компактный PHP шаблонизатор
Необходимо разработать класс шаблонизатора, который бы подключался бы в любом нужном месте в PHP файле с указанием имени шаблона и выводил его с вставкой нужных переменных.
В прикрепленном файле пример и подробное ТЗ.
Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок.
P.S. какие-то уже готовые предлагать не нужно. Они, как правило, имеют кучу лишнего.
Выбранный исполнитель
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