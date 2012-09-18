Компактный PHP шаблонизатор

Необходимо разработать класс шаблонизатора, который бы подключался бы в любом нужном месте в PHP файле с указанием имени шаблона и выводил его с вставкой нужных переменных.

В прикрепленном файле пример и подробное ТЗ.

Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок.

P.S. какие-то уже готовые предлагать не нужно. Они, как правило, имеют кучу лишнего.