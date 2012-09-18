Компактный PHP шаблонизатор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки154 просмотра

Необходимо разработать класс шаблонизатора, который бы подключался бы в любом нужном месте в PHP файле с указанием имени шаблона и выводил его с вставкой нужных переменных.

В прикрепленном файле пример и подробное ТЗ.

Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок.

P.S. какие-то уже готовые предлагать не нужно. Они, как правило, имеют кучу лишнего.

PHP
13 лет назад
Defin
41 год
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mr_softer
Турецкий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Нужный скрипт был сделан всего за ночь )). Ничего лишнего, строго по ТЗ, без лишних вопросов. Всё работает как было нужно.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mr_softer
Турецкий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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