Требуется программист PHP

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок180 просмотров

Требуется веб-программист.

Требования:

удалённая работа - возможно устройство по ТК

онлайн с 11-00 по 18-00 (Мск)

Возможен гибкий график. Опыт обязателен.

Обязанности.

Внесение изменений на сайты. Работа с различными CMS (правка, дописка модулей).

Оплата по началу возможна "по факту" или еженедельно. После испытательного срока в неделю переход на ежемесячную

PHP
13 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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