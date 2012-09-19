Простенький калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен14 заявок207 просмотров

Требуется разработать простенький калькулятор на php+html

оформление минимальное.

На примере: http://pbeton.su/calculator.htm

Размер блоков Д*Ш*В(мм): 600*300*200

блок можно уложить 3м-я способами, отсюда толщина стены в расчетах

Вводим габариты здания в метрах: (длина, ширина, высота)

выбираем кол-во и тип стен

выбираем толщину стены

выбираем кол-во и размеры окон

Получаем на выходе:

Площадь стен: в метрах квадр

Объем блоков: метры куб

Кол-во блоков: в шт.

Кол-во поддонов: в шт.

Константы:

1 блок: 0,036 метра куб

1 поддон: 1,152 метра куб или 32 блока

HTMLPHP
13 лет назад
Magic78
Максим 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Luger888
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Все четко и в срок. Приятно работать. Всем советую
Ясное и четкое техническое задание, оплата в срок, приятно было сотрудничать. Благодарю за роботу.

Заявки фрилансеров

Luger888
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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