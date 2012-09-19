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Простенький калькулятор
Требуется разработать простенький калькулятор на php+html
оформление минимальное.
На примере: http://pbeton.su/calculator.htm
Размер блоков Д*Ш*В(мм): 600*300*200
блок можно уложить 3м-я способами, отсюда толщина стены в расчетах
Вводим габариты здания в метрах: (длина, ширина, высота)
выбираем кол-во и тип стен
выбираем толщину стены
выбираем кол-во и размеры окон
Получаем на выходе:
Площадь стен: в метрах квадр
Объем блоков: метры куб
Кол-во блоков: в шт.
Кол-во поддонов: в шт.
Константы:
1 блок: 0,036 метра куб
1 поддон: 1,152 метра куб или 32 блока
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