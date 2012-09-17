Настройка WebAsyst (тормозит сайт)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

http://tools.pingdom.com/fpt/#!/cceG0MnSv/http://polvamvdom.ru

Если пройти по ссылке то можно понять насоклько сильно тормозит сайт.

Нужно просто решить эту проблему.

Скажем 40 у/е

Оплата по факту.

ЯД или ВМ

Webasyst
13 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров