Интеграция интернет-магазина и 1С-торговля

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки98 просмотров

Есть портал на систему управления Drupal 7.9.

Хотим интегрировать интернет-магазин (Ubercart 7.x-3.0-rc3) этого портала с программой 1С 7,7.

Для получения подробной информации оставьте Skype или Email.

Drupal
13 лет назад
hosiya
Хосия 
41 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров