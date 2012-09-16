Прикрепить оплату на сайт

Требуется портфолио-магазин-студия шаблон имеется, надо расставить все в правильном порядке, и кое, что добавить и настроить, все детали обговорим по скайпу или icq, оставляйте свои заявки! Все надо сделать на Джумле! ...
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Требуется PHP программист
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