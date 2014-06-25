Сделать вывод анонса на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки106 просмотров

Нужно сделать вывод текста на сайте www.simvol-universal.ru

Вывод идентичен новостному анонсу, с ссылкой на страницу с полным текстом.

В качестве примера размещен баннер с изображением флага с надписью о спец.предложении. Нужен вывод только текста с плашкой и пролистывание всех опубликованных анонсов.

MODX
13 лет назад
Voody
42 года
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена в срок, по просьбе внесены правки в скрипте (кроссбраузерность). Спасибо.
Четкая постановка задачи. Моментальная оплата. Только позитивные впечатления от сотрудничества. Спасибо! )

Заявки фрилансеров

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад