Сделать вывод анонса на MODx

Нужно сделать вывод текста на сайте www.simvol-universal.ru

Вывод идентичен новостному анонсу, с ссылкой на страницу с полным текстом.

В качестве примера размещен баннер с изображением флага с надписью о спец.предложении. Нужен вывод только текста с плашкой и пролистывание всех опубликованных анонсов.