Вывод заказов в Exel и Word с Joomla

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка137 просмотров

Есть интернет магазин обуви. Его нужно доработать. CMS Joomla.

1) Модуль оплаты

2) Скрипт на выгрузку заказов в Word + Exel

3) Выгрузка заказов в программу «Купеческая книга»

1) Необходимо поставить модуль оплаты ( Робокасса/ интеркасса) Для приема всех видов платежей на физ. Лицо. Сумма к оплате всегда будет 500 рублей. Стоимость кроссовок + 500 рублей. 500 рублей предоплата через модуль, остальное оплата на почте. При заказе 2-х или более товаров стоимость доставки/предоплаты 700 рублей. Остальное на почте.

2) После оформления заказа в word должна выгружаться картинка товара + размер + фамилия покупателя. В exel выгружается полностью вся информация о заказе. Также добавление товаров и заказов должно быть каким нибудь посредством наполнения. Например в один файл и тот и тот, по 10 наименований товаров. И начинает добавляться следующий.

3) Есть такая программа для обработки заказов, она формирут сами заказы и печатает почтовые бланки. Там есть такая функция, но я не знаю как это реализовать.

Joomla
13 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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