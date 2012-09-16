Вывод заказов в Exel и Word с Joomla

Есть интернет магазин обуви. Его нужно доработать. CMS Joomla.

1) Модуль оплаты

2) Скрипт на выгрузку заказов в Word + Exel

3) Выгрузка заказов в программу «Купеческая книга»

1) Необходимо поставить модуль оплаты ( Робокасса/ интеркасса) Для приема всех видов платежей на физ. Лицо. Сумма к оплате всегда будет 500 рублей. Стоимость кроссовок + 500 рублей. 500 рублей предоплата через модуль, остальное оплата на почте. При заказе 2-х или более товаров стоимость доставки/предоплаты 700 рублей. Остальное на почте.

2) После оформления заказа в word должна выгружаться картинка товара + размер + фамилия покупателя. В exel выгружается полностью вся информация о заказе. Также добавление товаров и заказов должно быть каким нибудь посредством наполнения. Например в один файл и тот и тот, по 10 наименований товаров. И начинает добавляться следующий.

3) Есть такая программа для обработки заказов, она формирут сами заказы и печатает почтовые бланки. Там есть такая функция, но я не знаю как это реализовать.