Я предоставляю код login.php, с вас код формы авторизации для вставки на сайт. Осталось сделать 1. Убрать красную полоску 2. Когда кто-то нажимает логин без ввода данных чтобы вылезала надпись введите ...
Создать простую форму обратной связи на PHP
Здравствуйте!
Требуется создать простую форму обратной связи на PHP.
Верстка есть.
Сделать форму так что бы можно было потом самостоятельно менять поля и добавлять новые.
Сообщение об успешной отправки в всплывающем окне.
Срок - сегодня.
Пишите стоимость.
Выбранный исполнитель
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