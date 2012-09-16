Создать простую форму обратной связи на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок128 просмотров

Здравствуйте!

Требуется создать простую форму обратной связи на PHP.

Верстка есть.

Сделать форму так что бы можно было потом самостоятельно менять поля и добавлять новые.

Сообщение об успешной отправки в всплывающем окне.

Срок - сегодня.

Пишите стоимость.

PHP
13 лет назад
korogan
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kyshnirykV
Василий 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

kyshnirykV
Василий 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад