Perl-программист (Удаленка)

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок140 просмотров

Ищем опытного Perl программиста на полный рабочий день. Предстоит поднять с нуля мини-проект.

Основные требования:

- Опыт проектирования и разработки веб-приложений.

- Уверенные знания ЯП Perl, фреймворка Mojolicious и UNIX-like систем.

- Опыт проектирования оптимальных баз данных.

- Знание базовых аспектов веб-безопасности.

- Умение грамотно масштабировать нагрузку.

- Опыт работы с системами контроля версий и bugtracker'ом.

- Аккуратность, педантичность, высокая проработка конечного продукта.

e-mail: [email protected]

13 лет назад
venomo
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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