Доработать задачи, сайт на PHP Framework

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка164 просмотра

Доработки 4 задачи сайт на PHP Framework в дальнейшем постоянно появляются задачи по проекту постоянные которые возникают, оплата по проектно,задачи первые что надо реализовать в срочном порядке в приложение

от вас я жду портфолио и контакты сроки и бюджет

PHP
13 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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