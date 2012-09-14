Нужен парсинг сайта tmall.com

Парсить нужно название, изображения и выбираемые параметры товаров. Сайт на китайском, соответственно нужен перевод. Парсить нужно "налету" по мере продвижения по каталогу на моем сайте. Информация о товарах (описания, изображения и т.д.) не должна храниться на сервере, а подгружаться по необходимости.