JS-программирование

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка121 просмотр

поправить баннер на js

JavaScript
13 лет назад
casualfatboy
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Steadfast
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Отличная работа! Быстро, грамотно, профессионально .
Всё прошло отлично! Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Steadfast
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Парсинг сайта

    $50

    Необходим парсинг сайта . Путём формирования таблиц. По кампаниям Наименование . тел сайт. Контак Кратко о компании Тренинги . Клиенты. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен программист на удаленку попроектно

    Нужен программист на удаленку со знаниями php, ajax, java для улучшения сайтов для SEO (я ставлю задачи, вы выполняете). Работа ведется по существующим проектам (доработка и переработка программного функционала). Укажите стоимость вашей работы и как ...

    AJAXJavaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо сделать несколько форм, форум.

    Приветствую Всех. Необходима помощь специалиста php+html. Задачи не сложные, все банально. 1. Нужно разработать тендерную площадку ( так звучит, хотя по сути это небольшая доска объявлений). 2. Нужно разработать форму наличия ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта на UMI

    Необходимо разработать сайт на системе UMI-CMS. Дизайн будет готов. Необходима верстка и программирование. на сайте будет: - каталог с возможностью фильтрации - две формы обратной связи - калькулятор ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Php - программист, разработчик

    Ищу php программиста - администратора для поддержки старых проектов и возможного участия в новых. Удаленка. Оплата - от объема выполненных работ. Используется собственная cms. Требования: Отличное знание php5, mysql, perl, ...

    HTMLjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш-галерея

    Здравствуйте. Задача: создать галерею на флеше. ТЗ прикреплено. Дизайн есть. Чем проще и быстрее она будет сделана - тем лучше. XML и прочие ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переписать на AS3

    Есть flash контейнер реализованный на AS2 необходимо переписать его на AS3 Логика у него следующая: Подгружает либо внешние либо внутренние мувиклипы, в зависимости от параметров Так же необходимо подгрузку внешних роликов переделать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад