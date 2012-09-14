Натянуть psd шаблон на действующий сайт (Джумла)

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Закрыт6 заявок110 просмотров

Добрый день!

Требуется натянуть шаблон (в psd) на действующий сайт

Вот урл сайта: http://индукционка.рф/

ПСД скину после выбора кандидатуры.

Joomla
13 лет назад
petersob
Пётр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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