Web-студии для постоянного сотрудничества требуется Drupal-разработчик с опытом работы. Основные требование: - Проживание в Харькове - опыт работы (примеры работ) - навыки верстки (можно основы) ...
Формы + Google Calendar API + рассылка
нужно сделать следующее:
1. создать форму букинга определенной услуги на опредленный день (в google forms) или используя любой плагин для wordpress так чтобы были поля и эти поля можно было бы кастомизировать по цветам и тд в css под наш дизайн (и не было при этом брендинга какой-то конторы производящих плагины или гугла :)
Your name: (текстовое поле)
Your e-mail: (текстовое поле)
Your phone: (текстовое поле)
Number of people: (выпад- список)
Date: (выпадащим календариком)
You find us: (выпад- список)
Any comments: (текстовое поле)
Book other services: (заголовок)
service 1 (чекбокс)
.....
service 5 (чекбокс)
2. если в форме человек кликает на чекбокс то под ним раскрывается своя под-форма:
Date: (выпадащим календариком), Number of people: (выпад- список) – их можно поменять, но изначально считается, что услуги будут в один и тот же день с первой осново – значения те же.
3. после заполненеия формы человек жмет кнопку "book now" , ему пишут сообщение вроде: "Thanks a lot! :)"
4. все отмеченные сервисы заносятся в google календарь под нужную дату (с параметром all day – весь день) и туда же – имена людей – каждый сервис в ту дату, на которую человек его бронирует
5. заполненнаую форму получаем мы на email наш в кастомизированном письме –
6. человеку приходит автоматическое письмо, если с подтверждающим текстом, содержащем в себе все его букинги (только те, которые он сделал!! если галочкой не отметил сервис – его не присылать). Совсем на край, если в одно письмо слишком сложно – можно выслать несколько писемь по количеству букингов.
очень жду знающего человека, которые представляет как это реализовать – в скайпе: nikitabogdanov
оплата строго по факту
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть интернет магазин dreamy.su разработанный c помощью Yii. Заказчик сформировал ряд improvements, который необходимо реализовать в уже разработанной системе. Примерный список тикетов\запросов в скриншоте из баг-трекера. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно сделать возможность покупки зарегистрированным пользователям книг, статей и подписки. Сделать возможность делать подписки на определенный срок и возможность пользования тестовым периодом. Разобраться с системами оплаты в магазине и подключить недостающие. Пишите ваши ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
нужен интернет магазин с функционалом как на этом http://www.bluenile.com сайте и по возможности и дизайнВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, всем! Есть проект в котором нужно сделать комплексное задание по 2-м нашим сайтам (shkolarik.net и detmir.com.ua): 1). Настроить подключение 2-го сайта к 1С по аналогу первого. 2). Сделать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Разработка административного интерфейса, регистрации и авторизации пользователей, управления компаниями и товарами сайта propartner.ruВеб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Подключаюсь по curl к чужому сайту, но не получается правильно сформировать post запрос, для отправки и сохранения. Помощь нужна срочно, сроки горят.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть интернет-магазин, необходимо создать для него бонусную программу. Движок ShopScript WebAsyst. Суть ее такова, При покупке от 500 рублей – 3 % от суммы покупки на бонусный счет При покупке от 1000 ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Что нужно получить в итоге: 1) У нас есть разные типы заявок (Мгновенный подбор тура, Подбор горящего тура, Подбор отеля и т.д.) необходимо, чтобы данные заявки сортировались в программе по своему типу (и у ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно написать модуль для интернет-магазина Opencart подробности в личку!Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад