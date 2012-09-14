Формы + Google Calendar API + рассылка

нужно сделать следующее:

1. создать форму букинга определенной услуги на опредленный день (в google forms) или используя любой плагин для wordpress так чтобы были поля и эти поля можно было бы кастомизировать по цветам и тд в css под наш дизайн (и не было при этом брендинга какой-то конторы производящих плагины или гугла :)

Your name: (текстовое поле)

Your e-mail: (текстовое поле)

Your phone: (текстовое поле)

Number of people: (выпад- список)

Date: (выпадащим календариком)

You find us: (выпад- список)

Any comments: (текстовое поле)

Book other services: (заголовок)

service 1 (чекбокс)

.....

service 5 (чекбокс)

2. если в форме человек кликает на чекбокс то под ним раскрывается своя под-форма:

Date: (выпадащим календариком), Number of people: (выпад- список) – их можно поменять, но изначально считается, что услуги будут в один и тот же день с первой осново – значения те же.

3. после заполненеия формы человек жмет кнопку "book now" , ему пишут сообщение вроде: "Thanks a lot! :)"

4. все отмеченные сервисы заносятся в google календарь под нужную дату (с параметром all day – весь день) и туда же – имена людей – каждый сервис в ту дату, на которую человек его бронирует

5. заполненнаую форму получаем мы на email наш в кастомизированном письме –

6. человеку приходит автоматическое письмо, если с подтверждающим текстом, содержащем в себе все его букинги (только те, которые он сделал!! если галочкой не отметил сервис – его не присылать). Совсем на край, если в одно письмо слишком сложно – можно выслать несколько писемь по количеству букингов.

очень жду знающего человека, которые представляет как это реализовать – в скайпе: nikitabogdanov

оплата строго по факту