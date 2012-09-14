Drupal-разработчик для постоянного сотрудничества

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок85 просмотров

Web-студии для постоянного сотрудничества требуется Drupal-разработчик с опытом работы.

Основные требование:

- Проживание в Харькове

- опыт работы (примеры работ)

- навыки верстки (можно основы)

050 323-88-33

Евгений

Drupal
13 лет назад
ipevgeny
Евгений 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров