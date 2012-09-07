HelpDesk для обработки заявок (под ключ)

Что нужно получить в итоге:

1) У нас есть разные типы заявок (Мгновенный подбор тура, Подбор горящего тура, Подбор отеля и т.д.) необходимо, чтобы данные заявки сортировались в программе по своему типу (и у каждого типа - свой руководитель и группа менеджеров с доступом только к своей ветке).

3) Возможность отправления обратного письма через программу, сохранение дальнейшей переписки

4) Получение данных о новой заявки определенным менеджерам (в зависимости от типа заявки и выбранного адреса салона продаж) и затем перепоручение исполнителю, который затем на почту будет получать уведомления об ответах.

5) Возможность выставлять итог заявки (забронировал ли что-то клиент, каков бюджет и т.д.) и ее закрытие

6) Возможность анализировать конверсию заявок, оценивать работу менеджеров и т.д.

7) Сортировка по результату обработки заявки (стал клиентом, закрыта без результата, отложенное бронирование)

8) Возможность выгрузки отчетов

Подробнее будем обсуждать позже. Возможные варианты реализации:

- на основе бесплатного хелпдеска с открытым кодом

- писать с нуля под нас

Просьба оставлять примерную стоимость, идеи (вызывающие интерес) и примеры работ.