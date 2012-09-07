Нужно написать модуль для интернет-магазина Opencart подробности в личку!
HelpDesk для обработки заявок (под ключ)
Что нужно получить в итоге:
1) У нас есть разные типы заявок (Мгновенный подбор тура, Подбор горящего тура, Подбор отеля и т.д.) необходимо, чтобы данные заявки сортировались в программе по своему типу (и у каждого типа - свой руководитель и группа менеджеров с доступом только к своей ветке).
3) Возможность отправления обратного письма через программу, сохранение дальнейшей переписки
4) Получение данных о новой заявки определенным менеджерам (в зависимости от типа заявки и выбранного адреса салона продаж) и затем перепоручение исполнителю, который затем на почту будет получать уведомления об ответах.
5) Возможность выставлять итог заявки (забронировал ли что-то клиент, каков бюджет и т.д.) и ее закрытие
6) Возможность анализировать конверсию заявок, оценивать работу менеджеров и т.д.
7) Сортировка по результату обработки заявки (стал клиентом, закрыта без результата, отложенное бронирование)
8) Возможность выгрузки отчетов
Подробнее будем обсуждать позже. Возможные варианты реализации:
- на основе бесплатного хелпдеска с открытым кодом
- писать с нуля под нас
Просьба оставлять примерную стоимость, идеи (вызывающие интерес) и примеры работ.
Заявки фрилансеров
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