Необходимо в имеющуюся форму обратной связи - подобия теста, внедрить логику проверки теста с последующей выдачей результата. Подробности в аську 484 664 092
Скрипт вывода изображения с веб-камеры, без Flash
Здравствуйте, на наш сайт нужен скрипт, который бы выводил видео или накрайняк фото с Вебкамеры. Самое главное не использовать flash, и камера должна запускаться автоматически.
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