Разработчики Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки77 просмотров

Для выполнения проектов необходимы хорошие разработчики на Мадженто.

Проекты интересные и долгосрочные.

Задачи в основном по функциональности.

Варианты взаимодействия: полная занятость в компании/фриланс.

Magento
13 лет назад
raizin
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров