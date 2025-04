Есть база аккаунтов, написать небольшой php скрипт выполняющий запрос

SELECT COUNT(*) FROM accounts where (`registration` between '2012-09-07 00:00:00' AND '2012-09-07 23:59:59');

и выводящий результат в таблице вида

2012-09-13 47

2012-09-12 157

2012-09-11 141

2012-09-10 46

2012-09-09 74

2012-09-08 58

2012-09-07 92

также чтобы была возможность настройки дат. по умолчанию за посл дни.

желательно использовать шаблоны смарти.

для связи иметь icq или skype.

оплата wm