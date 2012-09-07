Небольшой php скрипт

Необходимо помочь разобраться в системе http://www.flynax.com/auto-classifieds-software.html и в ее админке создать каталоги, настраиваемые поисковые формы к ним, по трем каталогам и agjbcrjdsv формам к ним на основе еще существующих данных-пртмеров и уже ...