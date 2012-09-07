Небольшой php скрипт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок172 просмотра

Есть база аккаунтов, написать небольшой php скрипт выполняющий запрос

SELECT COUNT(*) FROM accounts where (`registration` between '2012-09-07 00:00:00' AND '2012-09-07 23:59:59');

и выводящий результат в таблице вида

2012-09-13 47

2012-09-12 157

2012-09-11 141

2012-09-10 46

2012-09-09 74

2012-09-08 58

2012-09-07 92

также чтобы была возможность настройки дат. по умолчанию за посл дни.

желательно использовать шаблоны смарти.

для связи иметь icq или skype.

оплата wm

PHP
13 лет назад
infernaldesu
Андрей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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