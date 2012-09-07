Необходимо в имеющуюся форму обратной связи - подобия теста, внедрить логику проверки теста с последующей выдачей результата. Подробности в аську 484 664 092
Небольшой php скрипт
Есть база аккаунтов, написать небольшой php скрипт выполняющий запрос
SELECT COUNT(*) FROM accounts where (`registration` between '2012-09-07 00:00:00' AND '2012-09-07 23:59:59');
и выводящий результат в таблице вида
2012-09-13 47
2012-09-12 157
2012-09-11 141
2012-09-10 46
2012-09-09 74
2012-09-08 58
2012-09-07 92
также чтобы была возможность настройки дат. по умолчанию за посл дни.
желательно использовать шаблоны смарти.
для связи иметь icq или skype.
оплата wm
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