Прототип формы учета (Zend Framework + MySQL)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

Добрый день,

требуется создать прототип формы учета финансов. На данном этапе нужно сделать простую форму ввода/редактирования клиентов и форму ввода/редактирования приходов и расходов.

Из подробностей:

Несколько пользователей которых создает админ.

У пользователей разные права доступа (пока достаточно Админ и Пользователь).

Несколько языков.

Технологии: Zend Framework + MySQL

MySQL
13 лет назад
a-v
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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