Немного доработать сайт

Здравствуйте, господа веб-программисты!

Есть небольшой перечень задач по доработке сайта http://ynikum.ru. Сайт держится на CMS Drupal, PHP+MySQL, несколько допилен. Задачи не особо сложные (пока), но их надо сделать. Считайте это тестом на дальнейшее сотрудничество с Вами по развитию/администрированию/ модерации сайта.

Пожалуйста, оцените поблочно бюджет работ:

БЛОК 1 (без программирования)

1.Изменить информацию в «подвале»

2.Изменить информацию на «чердаке»

3.Прикрутить счетчик Яндекс.Метрика на каждую существующую страницу сайта (код счетчика имеется). Сделать так, чтобы код счетчика автоматически вставлялся на новые страницы и код можно было легко менять (например он бы хранился в txt и подтаскивался оттуда на каждую страницу. Изменил в одном месте – получил изменения по всему сайту).

4.Подправить ссылку на пользовательское соглашение.

5.Добавить базовые темы и ветки форума для обсуждений

БЛОК 2 (с программированием)

1.Каталог мероприятий привести в нормальный вид – чтобы поля соответствовали. На данный момент каталог продуктов и мероприятий выводится с одинаковым набором полей. Нужны разные! Это можно сделать как на уровне отображения для пользователя, так и на уровне хранения информации – второе сложнее, так как данные грузятся в таблицу автоматом, соответственно, придется менять процедуру загрузки и все, с этим связанное.

2.Организация поиска в каталогах – по тегам, по ключевым словам, по датам и так далее

3.Реализовать возможность создания иерархических подкаталогов – например отрасли в продуктах или направления в мероприятиях

Жду Ваших предложений с ценой и сроками в проекте.

Все доступы дам выбранному исполнителю.

PS начинающих веб-программистов, веб-студии и мега-спецов с нереальными бюджетами убедительная просьба – не беспокоить. Не тратьте, пожалуйста, мое и свое время. Спасибо за понимание.