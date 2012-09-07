Добрый день, требуется создать прототип формы учета финансов. На данном этапе нужно сделать простую форму ввода/редактирования клиентов и форму ввода/редактирования приходов и расходов. Из подробностей: Несколько пользователей которых ...
Немного доработать сайт
Здравствуйте, господа веб-программисты!
Есть небольшой перечень задач по доработке сайта http://ynikum.ru. Сайт держится на CMS Drupal, PHP+MySQL, несколько допилен. Задачи не особо сложные (пока), но их надо сделать. Считайте это тестом на дальнейшее сотрудничество с Вами по развитию/администрированию/ модерации сайта.
Пожалуйста, оцените поблочно бюджет работ:
БЛОК 1 (без программирования)
1.Изменить информацию в «подвале»
2.Изменить информацию на «чердаке»
3.Прикрутить счетчик Яндекс.Метрика на каждую существующую страницу сайта (код счетчика имеется). Сделать так, чтобы код счетчика автоматически вставлялся на новые страницы и код можно было легко менять (например он бы хранился в txt и подтаскивался оттуда на каждую страницу. Изменил в одном месте – получил изменения по всему сайту).
4.Подправить ссылку на пользовательское соглашение.
5.Добавить базовые темы и ветки форума для обсуждений
БЛОК 2 (с программированием)
1.Каталог мероприятий привести в нормальный вид – чтобы поля соответствовали. На данный момент каталог продуктов и мероприятий выводится с одинаковым набором полей. Нужны разные! Это можно сделать как на уровне отображения для пользователя, так и на уровне хранения информации – второе сложнее, так как данные грузятся в таблицу автоматом, соответственно, придется менять процедуру загрузки и все, с этим связанное.
2.Организация поиска в каталогах – по тегам, по ключевым словам, по датам и так далее
3.Реализовать возможность создания иерархических подкаталогов – например отрасли в продуктах или направления в мероприятиях
Жду Ваших предложений с ценой и сроками в проекте.
Все доступы дам выбранному исполнителю.
PS начинающих веб-программистов, веб-студии и мега-спецов с нереальными бюджетами убедительная просьба – не беспокоить. Не тратьте, пожалуйста, мое и свое время. Спасибо за понимание.
Выбранный исполнитель
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