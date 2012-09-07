Есть интернет-магазин, необходимо создать для него бонусную программу. Движок ShopScript WebAsyst. Суть ее такова, При покупке от 500 рублей – 3 % от суммы покупки на бонусный счет При покупке от 1000 ...
Ajax + Curl
Подключаюсь по curl к чужому сайту, но не получается правильно сформировать post запрос, для отправки и сохранения. Помощь нужна срочно, сроки горят.
Заявки фрилансеров
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