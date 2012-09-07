Ajax + Curl

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Закрыт4 заявки142 просмотра

Подключаюсь по curl к чужому сайту, но не получается правильно сформировать post запрос, для отправки и сохранения. Помощь нужна срочно, сроки горят.

AJAX
13 лет назад
SPb-Group
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров