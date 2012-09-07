Подключаюсь по curl к чужому сайту, но не получается правильно сформировать post запрос, для отправки и сохранения. Помощь нужна срочно, сроки горят.
Доработка портала на Kohana, приватно Smartdesign
Разработка административного интерфейса, регистрации и авторизации пользователей, управления компаниями и товарами сайта propartner.ru
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