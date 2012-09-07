Доработка портала на Kohana, приватно Smartdesign

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

Разработка административного интерфейса, регистрации и авторизации пользователей, управления компаниями и товарами сайта propartner.ru

13 лет назад
dkstrelkov
Дмитрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$500
10 дней

Заявки фрилансеров

SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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