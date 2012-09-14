Доработка сайта на Битрикс. Срочно!

Здравствуйте, всем!

Есть проект в котором нужно сделать комплексное задание по 2-м нашим сайтам (shkolarik.net и detmir.com.ua):

1). Настроить подключение 2-го сайта к 1С по аналогу первого.

2). Сделать регистрацию для оптовиков (на сайте shkolarik.net) с целью предоставления товара по индивидуальным скидкам. На втором сайте уже такая возможность стоит. Нужен аналог.

3). Разработать java-приложение для телефонов для проверки наличия продукции на складе (вывод инфы с 1С) в виде банального фильтра: критерий 1, критерий 2, критерий 3 > Проверить.

4). Подстроить оба сайта под кросбраузерность, сделать нормальный обзор с мобильных телефонов.

Жду ваших заявок с ценами. Детали в личку. Согласен рассмотреть частичные выполнения.