Обновление движка ДЛЕ и форума

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Необходимо:

1. Обновить Дле с 9.2 до 9.7.

2. Обновить форум с DLE Forum: 2.6 до LogicBoard DLE Edition 3.0 используя конвертор.

3. Обновить модули Система Балов и Портфолио кондитеров, чтобы работали в новой ДЛЕ.

DLE
13 лет назад
AMikadze
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$500
10 дней

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SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад