нужно сделать следующее: 1. создать форму букинга определенной услуги на опредленный день (в google forms) или используя любой плагин для wordpress так чтобы были поля и эти поля можно было бы кастомизировать по ...
Обновление движка ДЛЕ и форума
Необходимо:
1. Обновить Дле с 9.2 до 9.7.
2. Обновить форум с DLE Forum: 2.6 до LogicBoard DLE Edition 3.0 используя конвертор.
3. Обновить модули Система Балов и Портфолио кондитеров, чтобы работали в новой ДЛЕ.
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