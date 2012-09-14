Переписать на AS3

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Есть flash контейнер реализованный на AS2 необходимо переписать его на AS3

Логика у него следующая:

Подгружает либо внешние либо внутренние мувиклипы, в зависимости от параметров

Так же необходимо подгрузку внешних роликов переделать на подгрузку через URLRequest

Попутно есть задача реализовать подмену referrer при запросе к внешним мувиклипам.

Нужно срочно. Называйте цену и сроки

13 лет назад
seomaxis
70 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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