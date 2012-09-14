Php - программист, разработчик

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Ищу php программиста - администратора для поддержки старых проектов и возможного участия в новых. Удаленка.

Оплата - от объема выполненных работ. Используется собственная cms.

Требования: Отличное знание php5, mysql, perl, jquery, понимание html верстки. Желательно shell, администрирование freebsd. Опыт работы не менее 5-ти лет.

В заявках просьба указывать стоимость и объем оцениваемой работы, примеры реализованных проектов.

HTMLjQueryMySQLPHP
13 лет назад
dimon197x
Дмитрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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