Сделать поиск и сортировку на сайте.

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Закрыт2 заявки162 просмотра

CMS MODX Revo. Стоит Minishop. Нужно сделать на сайте поиск по каталогу и сортировку по параметрам. Можно настроить mSearch и mFilter. Еще нужно сделать возможность оставлять комментарии.

http://muzikantam.info

MODX
13 лет назад
coshak
Олег 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров