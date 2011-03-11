CMS MODX Revo. Стоит Minishop. Нужно сделать на сайте поиск по каталогу и сортировку по параметрам. Можно настроить mSearch и mFilter. Еще нужно сделать возможность оставлять комментарии. http://muzikantam.info
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
в корзине интернет-магазина выводится вот это: http://muzikantam.info/cart.html Нужно исправить. CMS - MODX RevoВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен специалист, разбирающийся в поведении пользователей на сайте. На сайте около 20 посетителей в день - звонков ни одного. нужен хотя бы один в два-три дня. нужны рекомендации что и как нужно переделать (кроме цены) ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать обычную форму обратной связи на одну страницу сайта. сайт под управлением MODx Revo 2.0.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Нужно вот здесь http://melectric.ru/ увеличить ширину шаблона: увеличить область основного текста и отразить справа левую колонку.HTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Требуется отредактировать SWF-файл. в нем нужно изменить название компании, удалить существующий логотип, изменить наименования пунктов меню и ссылки каждого пункта, изменить слоган (разработка не нужна). все тексты предоставлю. верхний баннер на этом сайте http://melectric.ru/Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад