coshak

Олег coshak

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

PH0b0S
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Найти и исправить ошибку (MODX Revo)
MODX
Олег подробно объяснил что произошло, что существенно облегчило работу, оплата поступила незамедлительно. Рекомендую.
Отлично поработали с Евгением. Все сделал быстро, объяснил причину ошибки и предложил 2 варианта решения. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Изменение текстов во flash
Замечательно поработали с Олегом. Все быстро и по сути. Рекомендую!
Четко сработано, все в сроки, гибкая работа с заказчиком. Спасибо!
Ответный отзыв