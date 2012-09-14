Разработка сайта на UMI

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Закрыт1 заявка88 просмотров

Необходимо разработать сайт на системе UMI-CMS.

Дизайн будет готов. Необходима верстка и программирование.

на сайте будет:

- каталог с возможностью фильтрации

- две формы обратной связи

- калькулятор на яваскрипт

- опросный лист (около 10 вопросов с отправкой результатов на почту)

Указывайте примерные цены и сроки. Примеры работ на UMI обязательно.

JavaScript
13 лет назад
andrey_serg
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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