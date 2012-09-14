Флеш-галерея

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

Здравствуйте.

Задача: создать галерею на флеше.

ТЗ прикреплено. Дизайн есть.

Чем проще и быстрее она будет сделана - тем лучше. XML и прочие навороты совершенно необязательны.

От желающих сделать прошу информацию о сроках и стоимости и ссылку на портфолио, сюда или в скайп: ta_nka

13 лет назад
echy
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

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