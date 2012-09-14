Флеш-галерея

Здравствуйте.

Задача: создать галерею на флеше.

ТЗ прикреплено. Дизайн есть.

Чем проще и быстрее она будет сделана - тем лучше. XML и прочие навороты совершенно необязательны.

От желающих сделать прошу информацию о сроках и стоимости и ссылку на портфолио, сюда или в скайп: ta_nka