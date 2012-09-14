нужно сделать следующее: 1. создать форму букинга определенной услуги на опредленный день (в google forms) или используя любой плагин для wordpress так чтобы были поля и эти поля можно было бы кастомизировать по ...
Флеш-галерея
Здравствуйте.
Задача: создать галерею на флеше.
ТЗ прикреплено. Дизайн есть.
Чем проще и быстрее она будет сделана - тем лучше. XML и прочие навороты совершенно необязательны.
От желающих сделать прошу информацию о сроках и стоимости и ссылку на портфолио, сюда или в скайп: ta_nka
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